Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» впервые проиграло под руководством Йокановича. Тренер провёл 11 матчей

«Динамо» впервые проиграло под руководством Йокановича. Тренер провёл 11 матчей
Комментарии

Вчера, 31 августа, «Динамо» уступило «Ростову» в матче Кубка России (0:2). Это поражение стало первым для Славиши Йокановича в качестве главного тренера московского клуба.

Йоканович возглавил «Динамо» 17 июня 2022 года. С тех пор команда провела 11 игр (8 официальных, 3 товарищеских). Бело-голубые добыли 5 побед, 5 раз сыграли вничью и 1 раз проиграли. Единственное поражение как раз и произошло в матче с «Ростовом».

Напомним, «Динамо» набрало 13 очков в 7 турах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Ростов» и «Сочи», которые занимают 5-е и 6-е место соответственно, также набрали по 13 очков. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (17).

В прошлом сезоне «Динамо» завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги.

Карпин раскрыл форварда для сборной? Голенков эффектно затмил Захаряна в Кубке России Карпин раскрыл форварда для сборной? Голенков эффектно затмил Захаряна в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022