«Динамо» впервые проиграло под руководством Йокановича. Тренер провёл 11 матчей

Вчера, 31 августа, «Динамо» уступило «Ростову» в матче Кубка России (0:2). Это поражение стало первым для Славиши Йокановича в качестве главного тренера московского клуба.

Йоканович возглавил «Динамо» 17 июня 2022 года. С тех пор команда провела 11 игр (8 официальных, 3 товарищеских). Бело-голубые добыли 5 побед, 5 раз сыграли вничью и 1 раз проиграли. Единственное поражение как раз и произошло в матче с «Ростовом».

Напомним, «Динамо» набрало 13 очков в 7 турах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Ростов» и «Сочи», которые занимают 5-е и 6-е место соответственно, также набрали по 13 очков. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (17).

В прошлом сезоне «Динамо» завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги.