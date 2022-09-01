Мухин: ЦСКА точно будет бороться за место в топ-3 РПЛ в этом году

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин оценил старт армейской команды в сезоне-2022/2023. По мнению футболиста, красно-синие точно будут бороться за место в топ-3 турнирной таблицы РПЛ в этом году.

«Я считаю, что ЦСКА выдал отличный старт. Где-то потеряли очки, конечно, очень жаль. В этом году за место в тройке точно будем бороться», — приводит слова Максима Мухина ТАСС.

Напомним, ЦСКА набрал 14 очков за 7 туров и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате страны «Зенит» (17). На второй строчке располагается «Спартак» (16).

В следующем матче РПЛ армейский клуб встретится с «Крыльями Советов». Игра состоится 4 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.