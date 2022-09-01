The Athletic: «Челси» заплатит «Барселоне» за Обамеянга € 7,5 млн и отдаст Маркоса Алонсо

Нападающий «Барселоны» Пьер Эмерик-Обамеянг близок к возвращению в английскую Премьер-лигу. Договорённости о трансфере 33-летнего габонца почти достиг лондонский «Челси», информирует The Athletic.
Согласно сведениям источника, британский клуб готов отдать за Обамеянга € 7,5 млн и своего защитника Маркоса Алонсо. «Барселона» готова принять эти условия, учитывая приближающееся закрытие трансферного окна. Переговоры продвигаются к успешному завершению сделки.
Отмечается, что самому нападающему «Челси» готов предложить двухлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон.
Напомним, Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В Англии он с января 2018-го играл за другой лондонский клуб — «Арсенал». В Испании же форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.
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