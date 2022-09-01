Маврин — школьникам: ни в коем случае не стоит прогуливать уроки ради «Амкала»

Полузащитник «Амкала» Василий Маврин обратился к болельщикам клуба, которые обучаются в школе. Он призвал их не прогуливать уроки ради матчей команды.



«Пожелание болельщикам: самое главное — здоровья. Учитесь. Футбол — это хобби. Если вы занимаетесь или грезите этим, то забудьте. Расценивайте футбол в качестве как хобби. Получайте хорошее образование — в таком случае всё в жизни будет хорошо. Ни в коем случае не стоит прогуливать уроки ради «Амкала», — сказал Маврин а беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Напомним, «Амкал» переиграл «Тверь» и вышел в 1/64 финала Кубка России по футболу. Единственный гол в этой встрече забил защитник «Амкала» Дмитрий Кузькин. Напомним, накануне команда 2DROTS покинула розыгрыш.

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