Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маврин — школьникам: ни в коем случае не стоит прогуливать уроки ради «Амкала»

Маврин — школьникам: ни в коем случае не стоит прогуливать уроки ради «Амкала»
Комментарии

Полузащитник «Амкала» Василий Маврин обратился к болельщикам клуба, которые обучаются в школе. Он призвал их не прогуливать уроки ради матчей команды.

«Пожелание болельщикам: самое главное — здоровья. Учитесь. Футбол — это хобби. Если вы занимаетесь или грезите этим, то забудьте. Расценивайте футбол в качестве как хобби. Получайте хорошее образование — в таком случае всё в жизни будет хорошо. Ни в коем случае не стоит прогуливать уроки ради «Амкала», — сказал Маврин а беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, «Амкал» переиграл «Тверь» и вышел в 1/64 финала Кубка России по футболу. Единственный гол в этой встрече забил защитник «Амкала» Дмитрий Кузькин. Напомним, накануне команда 2DROTS покинула розыгрыш.

Новость по теме
Игрок «Амкала» Маврин высказался о судействе в матче с «Тверью» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022