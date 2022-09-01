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Определились финалисты детского турнира на призы Романцева

Определились финалисты детского турнира на призы Романцева
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Определены первые финалисты II Всероссийского детского футбольного турнира на призы знаменитого футболиста и тренера «Спартака» Олега Романцева среди футболистов 2011 года рождения.

В Новороссийске отборочный этап соревнований и путевку в финал выиграли ребята из орловской команды «Русичи». Награды победителям вручил воспитанник новороссийского «Черноморца», двукратный чемпион Германии, обладатель Кубка европейских чемпионов и Межконтинентального кубка года в составе дортмундской «Боруссии» Владимир Бут.

А в Уфе победителем турнира и обладателем заветной путевки стали воспитанники регионального центра подготовки футболистов СК КАМАЗ из Набережных Челнов.

Впереди — еще шесть отборочных этапов, в которых организаторы финала, фонд развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» и Академия «Спартак» имени Фёдора Черенкова, предлагают принять участие всем желающим спортивным школам страны. Отборочные этапы соревнований на призы Олега Романцева запланированы в следующих городах:

  • Томск, 14—17 сентября;
  • Екатеринбург, 14—16 сентября;
  • Иркутск, 23—25 сентября;
  • Оренбург, 30 сентября — 3 октября;
  • Нижний Новгород, 6—9 октября;
  • Сочи, 31 октября—6 ноября.

Все победители региональных турниров завоюют путевки в финал, который пройдёт в столичном манеже Академии «Спартак» с 5 по 9 декабря.

Узнать подробности об отборочных турнирах или получить специальное приглашение на финал с участием сильнейших футбольных школ России можно:

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