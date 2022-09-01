Источник: «Торпедо» может пополнить венгерский нападающий, игравший в Южной Корее
Поделиться
Московское «Торпедо» рассчитывает подписать 26-летнего нападающего Марка Косту, который находится в статусе свободного агента. Последним клубом форварда был корейский «Ульсан Хёндай».
За «Ульсан Хёндай» Коста забил два гола в пять матчах Азиатской Лиги чемпионов. Также он забил один мяч в двух играх национального Кубка, но при этом в чемпионате Корее ни разу не появлялся на поле. Также по ходу карьеры Марк Коста выступал за различные клубы из Венгрии.
«Торпедо» с одним очком после семи туров Российской Премьер-Лиги располагается на предпоследнем, 15-м месте. Ниже москвичей находится екатеринбургский «Урал» с одним очком в активе. Команда не выиграла ни одного официального матча. На её счету один ничейный исход и семь поражений.
Комментарии
- 1 сентября 2022
-
13:46
-
13:29
-
13:18
-
13:17
-
12:54
-
12:45
-
12:38
-
12:31
-
12:15
-
12:14
-
12:02
-
12:00
-
11:45
-
11:42
-
11:35
-
11:30
-
11:29
-
11:06
-
11:00
-
10:39
-
10:15
-
10:13
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:57
-
09:45
-
09:35
-
09:27
-
06:45
-
06:16
-
05:42
-
04:38
-
04:11
-
04:07
Партнерский контент