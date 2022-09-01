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Источник: «Торпедо» может пополнить венгерский нападающий, игравший в Южной Корее

Источник: «Торпедо» может пополнить венгерский нападающий, игравший в Южной Корее
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Московское «Торпедо» рассчитывает подписать 26-летнего нападающего Марка Косту, который находится в статусе свободного агента. Последним клубом форварда был корейский «Ульсан Хёндай».

За «Ульсан Хёндай» Коста забил два гола в пять матчах Азиатской Лиги чемпионов. Также он забил один мяч в двух играх национального Кубка, но при этом в чемпионате Корее ни разу не появлялся на поле. Также по ходу карьеры Марк Коста выступал за различные клубы из Венгрии.

«Торпедо» с одним очком после семи туров Российской Премьер-Лиги располагается на предпоследнем, 15-м месте. Ниже москвичей находится екатеринбургский «Урал» с одним очком в активе. Команда не выиграла ни одного официального матча. На её счету один ничейный исход и семь поражений.

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