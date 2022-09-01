Уткин — о медийных клубах: в Кубке интереснее смотреть на босоту, которая режется навылет

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался по поводу участия медийных команд «Амкал» и 2DROTS в Кубке России по футболу. По его мнению, смотреть матчи навылет интереснее, чем групповой турнир клубов РПЛ.

«О Кубке России. Поймите меня правильно. Я не фанат медиалиги. В первом сезоне я видел один матч — финальный. В этом нет снобизма, правда — просто это в тысячу раз интереснее, если быть участником. Именно поэтому воскресенья я провожу в Медведково, где играют две команды «Эгриси».

К чему я это? Всю среду смотрел один за другим матчи Кубка России. И как по мне, матчи 1/128 финала с участием «Амкала» и 2DROTS в сравнении с матчами группового турнира команд РПЛ выглядят как качественный фастфуд (не деликатес, да) в сравнении с жеваной бумагой.

Кубок — это навылет. Или ты соперника, или он тебя. Кубок — это шанс. Шанс прорваться из любой дыры, но для этого надо играть наотмашь. В матчах «Амкала» и 2DROTS это было. А потом я смотрел до поздней ночи всё, что полезло в телевизионную программу, и больше этого не видел.

На самом деле Кубок в его нынешнем виде сделан, чтобы завести деньги в клубы РПЛ. А смотреть интереснее на босоту, которая режется на вылет каждый матч», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, «Амкал» вышел в 1/64 финала Кубка России, обыграв «Зоркий» из Красногорска и ФК «Тверь». 2DROTS вылетел из турнира на стадии 1/128 финала, уступив «Текстильщику» в серии пенальти. При этом на стадии 1/256 2DROTS разгромили «Чертаново» (3:0).