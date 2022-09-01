Максим Барсов покинул «Сочи»

Нападающий «Сочи» Максим Барсов покидает команду, сообщает пресс-служба сочинского клуба. Футболист выступал за него с момента основания.



За четыре года футболист помог команде пробиться в Российскую Премьер-Лигу и стал лучшим бомбардиром клуба в сезоне-2018/2019. Всего за 53 матча форвард забил 23 гола и отдал шесть результативных передач.



Максим Барсов является воспитанником академии «Локомотива». Также он выступал за «Калугу», «Оренбург», «КАМАЗ», «Солярис», «Динамо» из «Санкт-Петербурга», находился в арене в «Балтике».



Вчера, 31 августа, состоялся матч Кубка России по футболу, в котором «Урал» принимал «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч завершился победой «Урала» со счётом 2:0.

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