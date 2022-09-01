Стало известно, при каких условиях трансфер Захаряна в «Челси» всё-таки состоится

«Челси» и «Динамо» надеются подписать трансферный договор по переходу российского полузащитника Арсена Захаряна сегодня, 1 сентября. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Условием отзаявки Арсена из РПЛ и подтверждением трансфера должна стать оплата трансфера, которая может произойти и через несколько дней после закрытия трансферного окна. Клубы работают над её формулой.
«Прямо сейчас клубам надо успеть войти в систему TMS до окончания трансферного окна в Лондоне. При получении денег в последующие дни трансфер активируется в данной системе и будет зарегистрирован», — добавил источник «Чемпионата»
Захарян оказался в структуре «Динамо» в конце 2016 года. В 53 матчах за основную команду полузащитник забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
- 1 сентября 2022
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