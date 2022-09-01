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Marca: у Роналду есть арендное предложение от «Наполи». Сделка может быть закрыта сегодня

Marca: у Роналду есть арендное предложение от «Наполи». Сделка может быть закрыта сегодня
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду всё ещё может покинуть английскую Премьер-лигу и продолжить карьеру в Италии. У 37-летнего португальца есть актуальное арендное предложение от «Наполи», информирует Marca.

Согласно сведениям источника, сделка по Роналду может быть закрыта сегодня, в последние часы трансферного окна. Других вариантов для смены клубной прописки у Криштиану нет.

Ранее сообщалось, что футболисты «Манчестер Юнайтед» выступили за уход Роналду из команды. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Криштиану принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями. Накануне главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг заявил, что Роналду останется в клубе как минимум до зимы.

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