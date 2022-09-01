Николай Шпилевский оценил переход Александра Кокорина в «Арис»

Николай Шпилевский, известный агент и отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, оценил переход нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.



«Думаю, Саша порадует и моего сына, и кипрский футбол. Все на это надеемся. Я могу говорить только как сторонний человек, но думаю, что клуб тщательно всё разобрал перед тем, как приглашать Кокорина. Александр запрыгнул в последний вагон футбольного поезда, так что теперь всё зависит только от него самого. Насколько я знаю, клуб встретил его очень достойно, и кредит доверия к нему, к его таланту огромный. Но футбол есть футбол, за результат однозначно спросится. Все ожидают, что Кокорин усилит команду. Мой сын сам оценит ситуацию, все точки над i поставятся в ближайшее время.



У Алексея Николаевича хватает компетенции принимать решения и отвечать за все трансферные моменты. Он достаточно взрослый человек, по спортивной составляющей последнее слово за ним. Он взвесил все за и против. Надеюсь, этот трансфер поможет и клубу, и карьере Александра», — цитирует Шпилевского «РБ-Спорт».