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Главный тренер «Ариса» прокомментировал подписание Александра Кокорина

Главный тренер «Ариса» прокомментировал подписание Александра Кокорина
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский оценил переход нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Конечно, я доволен приобретением Александра. Такого футболиста получить с таким качеством — это усиление. Да, для него в последнее время тяжело всё шло. Но всё равно он сейчас понимает, что для него это также большой шанс. Мы все в него верим, доверяем ему. Мне с ним личный разговор очень понравился, когда мы общались по телефону и я ему озвучил нашу идею, наши цели, задачи. Он проявил очень хорошую мотивацию, желание, жажду до футбола — мне это очень понравилось.

Насколько тяжело было вести переговоры? Переговоры вёл наш владелец клуба, наш президент, поэтому ему надо задать вопрос, как это удалось. Думаю, это его заслуга – убедить футболиста такого масштаба и качества к нам приехать. То, что он не хотел, мне о таком не докладывали. Думаю, он был впечатлён нашим интересом, нашим проектом, этими возможностями», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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