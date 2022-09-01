Источник: трансфер Обамеянга в «Челси» завершён. «Барселона» получит € 14 млн и Алонсо

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в «Челси». Трансфер футболиста в лондонский клуб полностью согласован, информирует журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, «Барселона» получит за 33-летнего габонца € 14 млн и испанского защитника Маркоса Алонсо. Обамеянг подпишет с «Челси» двухлетний контракт с опцией продления ещё на сезон. Соглашение Алонсо с «Барселоной», в свою очередь, будет рассчитано на три года.
Напомним, Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В Англии он с января 2018-го играл за другой лондонский клуб — «Арсенал». В Испании же форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.
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