Черевченко заявил о желании вернуться в «Локомотив»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко заявил о желании вернуться к работе с железнодорожниками. Он признался, что переживает за результаты команды и за её будущее.

«Хотел бы вернуться в «Локомотив», если будет возможность? Конечно, это даже не обсуждается. Это мой родной клуб. Но не знаю, будет ли уже такая возможность.

Обидно ли за положение команды? Не могу об этом рассуждать как болельщик или человек со стороны, потому что я тренер. Просто скажу, что переживаю по этому поводу, переживаю за команду», — приводит слова Игоря Черевченко «РБ Спорт».

Напомним, Черевченко покинул пост главного тренера подмосковных «Химок» 22 февраля. Специалист занимал этот пост с ноября 2021 года. Вместо него команду возглавил Сергей Юран, который уже также отправлен в отставку.