Экс-глава РФС Колосков жёстко раскритиковал «Химки» за частую смену тренеров

Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал руководство клуба «Химки» за частую смену тренерского штаба. Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги химчане начали при Сергее Юране, которого после 4-го тура сменил Николай Писарев. Вчера стало известно, что Писарева отправили в отставку. Его место займёт Спартак Гогниев.

«Что говорить о трёх неделях? В «Химках» странные вещи последние три года. Это уже система. Посмотрите, сколько за пять лет там менялось тренеров: Юран — трижды, Черевченко — дважды. Понятно, что основания для увольнения Писарева были: четыре игры — ни одной победы. Но дело не в Писареве. Дело в людях, которые определяют тренера, — вот с чего надо начинать. Там какая-то вакханалия полнейшая, ни в одной команде такого нет, как в «Химках».



Теперь Гогниев. Чем он себя проявил? Чем он отличается от многих других тренеров? По каким критериям его выбирали? Ни в одном действии руководства «Химок» нет никакой логики.



В руководстве сказали, что Гогниев подходит «Химкам» по ментальности? У «Химок» нет никакой ментальности. Какая там ментальность? Там ничего нет. Ментальность — это не сиюминутный выхлоп. Ментальность — это врождённое, передаётся из поколения в поколение. Какая там может быть ментальность? За красивыми словами прячется неумение управлять командой», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.