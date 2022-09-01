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Экс-глава РФС Колосков жёстко раскритиковал «Химки» за частую смену тренеров

Экс-глава РФС Колосков жёстко раскритиковал «Химки» за частую смену тренеров
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Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал руководство клуба «Химки» за частую смену тренерского штаба. Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги химчане начали при Сергее Юране, которого после 4-го тура сменил Николай Писарев. Вчера стало известно, что Писарева отправили в отставку. Его место займёт Спартак Гогниев.

«Что говорить о трёх неделях? В «Химках» странные вещи последние три года. Это уже система. Посмотрите, сколько за пять лет там менялось тренеров: Юран — трижды, Черевченко — дважды. Понятно, что основания для увольнения Писарева были: четыре игры — ни одной победы. Но дело не в Писареве. Дело в людях, которые определяют тренера, — вот с чего надо начинать. Там какая-то вакханалия полнейшая, ни в одной команде такого нет, как в «Химках».

Теперь Гогниев. Чем он себя проявил? Чем он отличается от многих других тренеров? По каким критериям его выбирали? Ни в одном действии руководства «Химок» нет никакой логики.

В руководстве сказали, что Гогниев подходит «Химкам» по ментальности? У «Химок» нет никакой ментальности. Какая там ментальность? Там ничего нет. Ментальность — это не сиюминутный выхлоп. Ментальность — это врождённое, передаётся из поколения в поколение. Какая там может быть ментальность? За красивыми словами прячется неумение управлять командой», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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