«Боруссия» Мёнхенгладбах арендовала Юлиана Вайгля

Мёнхенгладбахская «Боруссия» объявила об аренде немецкого полузащитника Юлиана Вайгля на один сезон. Права на игрока принадлежат португальской «Бенфике».
Фото: ФК «Боруссия» М
В январе 2020 года Вайгль перешёл в лиссабонский клуб из дортмундской «Боруссии». За «Бенфику» хавбек провёл 115 матчей, забил пять мячей и отдал столько же голевых передач.
Ранее за четыре с половиной сезона, проведённых в стане «шмелей», Вайгль принял участие в 171 игре, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
Юлиан был в заявке сборной Германии на Евро-2016, однако не сыграл ни одного матча на турнире.
После четырёх туров нового сезона Бундеслиги «Боруссия» М занимает шестое место, набрав восемь очков. В следующем матче чемпионата Германии «Гладбах» встретится с «Майнцем». В еврокубках команда не участвует.
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