Мостовой: главное, чтобы с головой у Захаряна было хорошо. Интерес «Челси» был и есть

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал сорвавшийся трансфер полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Ничего страшного. Все знают, что трансфер сорвался по техническим причинам. С другой стороны, интерес был и есть. Может быть, сейчас даже лучше будет. В последнее время Захарян немного сдал в плане игры и мотивации. Может, голова у молодого парня начала работать немного в другую сторону. В 19 лет ничего страшного нет.



Нет ли опасения, что будет ситуация, как с Хвичей прошлым летом, когда после слухов он просел психологически? Сравнивать можно, но Хвича всё-таки уехал в «Наполи». Сопоставлять ситуацию в «Рубине» и «Динамо» не стоит. Играть Захарян будет. Главное, чтобы в голове всё было нормально», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.