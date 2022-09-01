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Жигулёв перешёл в «Нижний Новгород». Летом он тренировался со «Спартаком»

Жигулёв перешёл в «Нижний Новгород». Летом он тренировался со «Спартаком»
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Бывший защитник «Краснодара» Илья Жигулёв стал игроком «Нижнего Новгорода». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Минувшим летом игрок тренировался с основой «Спартака» и мог перейти в стан красно-белых.

Стороны заключили соглашение, которое действует два года. Напомним, Илья Жигулёв – воспитанник академии «Краснодара». За основную команду краснодарского клуба полузащитник суммарно провёл 23 игры. Также Жигулёв выступал на правах аренды за молдавский «Милсами», российские «Тосно», «Урал» и «Ротор». Летом 2021 года футболист перешёл в польский «Заглембе», принял участие в 18 матчах во всех турнирах и записал на свой счёт две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что решение о заключении контракта с Жигулёвым было принято главным тренером «Пари НН» Михаилом Галактионовым.

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