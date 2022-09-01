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Канчельскис: Захарян может просесть психологически. Где «Челси» и где «Динамо»?

Канчельскис: Захарян может просесть психологически. Где «Челси» и где «Динамо»?
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Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал сорвавшийся переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

«Нет ли опасения, что будет ситуация, как с Хвичей прошлым летом, когда после слухов он просел психологически? Такое может быть. Если бы в «Челси» его хотели, то давно бы купили. Психологически может просесть. Где «Челси» и, при всём уважении, где «Динамо»?

Думаю, что команда должна поддержать его, а также родные и близкие. Жизнь продолжается. Жалко, что не получилось уехать. Здесь многое непонятно. Он должен проявить характер, если он сильный. Надо продолжать играть так, как играл», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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