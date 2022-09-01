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Абильгор прибыл в Глазго, чтобы оформить переход в «Селтик» из «Рубина»

Абильгор прибыл в Глазго, чтобы оформить переход в «Селтик» из «Рубина»
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Датский полузащитник казанского «Рубина» Оливер Абильгор прибыл в Глазго и готовится пройти медобследование перед переходом в шотландский «Селтик», сообщает Sky Sports.

Сообщается, что между клубами достигнута договорённость об аренде. В «Селтике» надеются, что в соглашение удастся включить опцию выкупа футболиста.

26-летний Абильгор ранее приостановил выступления за «Рубин». Он перешёл в казанскую команду из датского «Ольборга» летом 2020 года. На счету Абильгора 62 матча за «Рубин», в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами.

«Селтик» является действующим чемпионом Шотландии и 6 сентября матчем с мадридским «Реалом» начнёт выступление в групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее в эту же команду из «Рубина» перешёл черногорский нападающий Сеад Хакшабанович.

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