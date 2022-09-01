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«Сочи» с помощью ролика представил новичка Муссу Сиссако

«Сочи» с помощью ролика представил новичка Муссу Сиссако
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Футбольный клуб «Сочи» с помощью видеоролика представил новичка команды, малийского защитника Муссу Сиссако.

Ролик можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Сочи».

Игрок является воспитанником академии французского «ПСЖ». За основную команду парижан 21-летний Сиссако не выступал. Сезон-2021/2022 футболист провёл в бельгийском «Стандарде»: там он провёл 34 матча и забил один гол.

В прошлом году Сиссако дебютировал за сборную Мали, на данный момент у него четыре игры за национальную команду.

После семи сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге «Сочи» с 13 очками идёт на пятом месте. В следующем матче команда в гостях встретится с «Краснодаром». Встреча состоится в субботу, 3 сентября, и начнётся в 18:30 мск.

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