«Сочи» выиграл борьбу за защитника Сиссако у двух английских клубов

«Сочи» выиграл борьбу за центрального защитника Муссу Сиссако у «Сандерленда» и «Бёрнли». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

21-летний малиец является воспитанником «ПСЖ». Последний сезон Сиссако провёл в бельгийском «Стандарде», где принял участие в 34 играх и забил один гол. В прошлом году Сиссако дебютировал за сборную Мали, на данный момент у него четыре игры за национальную команду.



«Сандерленд» и «Бёрнли» выступают в английском Чемпионшипе. «Чёрные коты» вылетели из АПЛ после сезона-2016/2017, когда заняли последнее, 20-е место. «Бордовые» вылетели по результатам прошлого сезона, они заняли в Премьер-лиге 18-е место.

После семи сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге «Сочи» с 13 очками идёт на пятом месте. В следующем матче команда в гостях встретится с «Краснодаром». Встреча состоится в субботу, 3 сентября, и начнётся в 18:30 мск.