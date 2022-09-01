Бывший вингер «Челси» Виллиан перешёл в «Фулхэм»

Бразильский вингер Виллиан, ранее выступавший за «Челси», стал футболистом другого лондонского клуба – «Фулхэма». Как сообщают «дачники» на своей официальной странице, контракт игрока с английской командой будет действовать до лета 2023 года.
«Я счастлив быть здесь, я рад вернуться в Премьер-лигу. «Фулхэм» — особенный клуб, который хочет стать лучше, хочет бороться за что-то большее, поэтому я здесь, чтобы помочь, и мне уже не терпится начать», — сказал Виллиан в интервью официальному каналу клуба.
Виллиан — воспитанник «Коринтианса». В европейском футболе полузащитник оказался в 2007 году, когда перешёл в донецкий «Шахтёр». С января по август 2013 года Виллиан был игроком «Анжи», а затем провёл восемь сезонов в английской Премьер-лиге (АПЛ), выступая за «Челси» (2013–2020) и «Арсенал» (2020–2021). В минувшем году бразилец вернулся в «Коринтианс», но несколько недель назад расторг контракт с командой.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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