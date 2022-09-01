ЦСКА объявил о трансфере Виллиана Роши

Московский ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши.

Контракт подписан до конца сезона-2024/2025 с опцией продления ещё на один год.

27-летний Роша выступал за португальский клуб на протяжении двух последних сезонов. Там он в 88 играх забил шесть мячей и отдал столько же голевых передач. Игрок является воспитанником бразильского «Фламенго».

После семи сыгранных туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА с 14 очками занимает третье место. В следующем матче армейцы в гостях встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится в воскресенье, 4 сентября, и начнётся в 15:00 мск.

Помимо Роши, в летнее трансферное окно в ЦСКА перешли полузащитники Виктор Мендес, Саша Зделар и Милан Гайич, а также был арендован защитник Мойзес.