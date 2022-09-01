Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может перейти в «Челси»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может присоединиться к «Челси» до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщает издание AS, у нидерландского футболиста имеется предложение от лондонского клуба, которое может сподвигнуть его отправиться на Туманный Альбион.
Таким образом, Депай может последовать за Пьер-Эмериком Обамеянгом, который, если верить источникам, в скором времени станет футболистом «Челси». Однако препятствием для ухода Депая может стать затруднительное положение «Барселоны». Дело в том, что после разрыва контрактов с Мартином Брейтуэйтом и Эзом Абде у каталонского клуба может остаться всего пять атакующих игроков на три позиции: Роберт Левандовски, Рафинья, Усман Дембеле, Ферран Торрес и Ансу Фати. Решение «Барселоны» станет известно в ближайшее время.
Напомним, Мемфис стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 встречах голландец забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Нынешний контракт Депая с каталонцами действует до конца июня 2023 года.
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