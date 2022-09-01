Гвардиол, за которого «Челси» предложил € 90 млн, продлил контракт с «Лейпцигом»

Защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол продлил контракт со своим клубом до лета 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды. Ранее сообщалось, что «Челси» предложил за Гвардиола € 90 млн.

Гвардиол выступает за «Лейпциг» с лета 2021 года. Он провёл за команду 50 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Защитник дебютировал за сборную Хорватии в июне 2021 года и тем же летом принял участие в четырёх играх чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что вчера «Лейпциг» отклонил предложение «Челси» в размере € 90 млн за защитника — в текущее трансферное окно уже не остаётся времени, чтобы сделать новое предложение и оформить переход. Переговоры между сторонами возобновятся в январе 2023 года.