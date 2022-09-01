Дракслер перешёл в «Бенфику» из «ПСЖ» на правах аренды

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер перешёл в «Бенфику». Об этом сообщает пресс-служба португальской команды. Сделка предполагает аренду немца до конца сезона без права выкупа.

Напомним, Дракслер стал футболистом французского клуба в 2017 году, перейдя из немецкого «Вольфсбурга» за € 36 млн. В прошлом сезоне немецкий полузащитник в 24 матчах во всех турнирах отметился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» отпустил Идрисса Гейе в «Эвертон», а Лейвин Курзава перешёл в клуб английской Премьер-лиги «Фулхэм». Все сделки произошли после появления в парижском клубе спортивного директора Луиша Кампуша.

Неймар картинно упал в штрафной площади соперника: