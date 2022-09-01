Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дракслер перешёл в «Бенфику» из «ПСЖ» на правах аренды

Дракслер перешёл в «Бенфику» из «ПСЖ» на правах аренды
Комментарии

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер перешёл в «Бенфику». Об этом сообщает пресс-служба португальской команды. Сделка предполагает аренду немца до конца сезона без права выкупа.

Напомним, Дракслер стал футболистом французского клуба в 2017 году, перейдя из немецкого «Вольфсбурга» за € 36 млн. В прошлом сезоне немецкий полузащитник в 24 матчах во всех турнирах отметился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» отпустил Идрисса Гейе в «Эвертон», а Лейвин Курзава перешёл в клуб английской Премьер-лиги «Фулхэм». Все сделки произошли после появления в парижском клубе спортивного директора Луиша Кампуша.

Неймар картинно упал в штрафной площади соперника:

Новость по теме
Защитник «ПСЖ» Курзава перешёл в «Фулхэм»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022