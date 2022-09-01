Защитник «Лацио» Ачерби перешёл в «Интер» на правах аренды

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби перешёл на правах аренды в «Интер». Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба. Ранее сообщалось, что 34-летнего футболиста предложили «Ювентусу» в качестве возможной замены Джорджо Кьеллини.

В прошедшем сезоне в 30 матчах итальянской Серии А Ачерби забил четыре гола и отдал результативную передачу. Его соглашение с римской командой истекает летом 2025 года. В 2021 году Ачерби стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

Ближайший матч «Интер» проведёт 3 сентября. Команда Симоне Индзаги на своём поле встретится с «Миланом». «Россонери» располагаются на пятом месте Серии А, «нерадзурри» занимают вторую строчку.

«Дженоа» разгромил «Лацио» в товарищеском матче