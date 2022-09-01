«Челси» отдал полузащитника Итана Ампаду в аренду «Специи»
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«Челси» отправил своего полузащитника Итана Ампаду в аренду в «Специю». Об этом лондонский клуб сообщил на своей официальной странице.
Как следует из анонса, аренда будет действовать до конца сезона-2022/2023. Прошлый год валлиец также провёл в Италии, выступая за футбольный клуб «Венеция», где он провёл 29 матчей в чемпионате на позиции центрального полузащитника. «Венеция» покинула Серию А по окончании сезона-2021/2022.
В общем сложности Ампаду провёл за «Челси» 12 матчей с момента перехода в стан лондонского клуба из «Эксетер Сити» в июле 2017 года. Дебют футболиста случился в матче Кубка лиги с «Ноттингем Форест», который состоялся через два месяца после прихода игрока в команду.
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