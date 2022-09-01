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«Милан» арендовал молодого полузащитника «Вольфсбурга»

«Милан» арендовал молодого полузащитника «Вольфсбурга»
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19-летний бельгийский полузащитник Астер Вранкс арендован «Миланом» у «Вольфсбурга», сообщает официальный сайт «россонери».

В соглашении есть опция выкупа игрока. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в € 10 млн.

Вранкс перешёл в «Вольфсбург» летом прошлого года из бельгийского «Мехелена». В сезоне-2021/2022 он провёл за «волков» 29 матчей, забив два гола. Вранкс выступает за молодёжную сборную Бельгии.

«Милан» — действующий чемпион Италии. На следующей неделе «россонери» начнут выступления на групповом этапе Лиги чемпионов, команда находится в одной группе с «Челси», «Зальцбургом» и загребским «Динамо».

В четырёх турах нового сезона Серии А «Милан» набрал восемь очков. В субботу, 3 сентября, команда сыграет в дерби с «Интером».

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