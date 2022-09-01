«Милан» арендовал молодого полузащитника «Вольфсбурга»
Поделиться
19-летний бельгийский полузащитник Астер Вранкс арендован «Миланом» у «Вольфсбурга», сообщает официальный сайт «россонери».
В соглашении есть опция выкупа игрока. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в € 10 млн.
Вранкс перешёл в «Вольфсбург» летом прошлого года из бельгийского «Мехелена». В сезоне-2021/2022 он провёл за «волков» 29 матчей, забив два гола. Вранкс выступает за молодёжную сборную Бельгии.
«Милан» — действующий чемпион Италии. На следующей неделе «россонери» начнут выступления на групповом этапе Лиги чемпионов, команда находится в одной группе с «Челси», «Зальцбургом» и загребским «Динамо».
В четырёх турах нового сезона Серии А «Милан» набрал восемь очков. В субботу, 3 сентября, команда сыграет в дерби с «Интером».
Новость по темеЗащитник «Барселоны» Дест перешёл в «Милан»
Комментарии
- 1 сентября 2022
-
22:57
-
22:51
-
22:50
-
22:47
-
22:44
-
22:35
-
22:21
-
22:07
-
22:00
-
21:59
-
21:54
-
21:43
-
21:19
-
21:19
-
21:16
-
21:14
-
20:58
-
20:52
-
20:47
-
20:46
-
20:38
-
20:30
-
20:27
-
20:26
-
20:03
-
19:53
-
19:46
-
19:39
-
19:35
-
19:31
-
19:23
-
19:10
-
19:03
-
19:00
-
18:59
Партнерский контент