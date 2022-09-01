Романо: «Барселона» может подписать нового игрока в случае ухода Депая в «Челси»

«Барселона» может подписать нового футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, новый трансфер станет вероятен в случае ухода нападающего Мемфиса Депая.



В данный момент «Барселона» ведёт переговоры по нидерландскому футболисту с «Челси», который заинтересован в нём, несмотря на приобретение другого игрока испанской команды — Пьер-Эмерика Обамеянга. В случае ухода Депая должна запуститься «цепочка домино», вследствие которой каталонский клуб сможет подписать нового игрока. Но время работает против сине-гранатовых.



Напомним, Мемфис стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 встречах голландец забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Нынешний контракт Депая с каталонцами действует до конца июня 2023 года.

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