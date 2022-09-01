Виллиан Роша рассказал, почему долго не мог перейти в ЦСКА

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал переход в московский клуб.
«Переговоры были сложными, но сейчас я здесь и очень счастлив. Надеюсь, смогу оправдать ожидания и помочь клубу. Сложность была в том, что я был очень ценным игроком для моего прошлого клуба и они не хотели меня отпускать, но в ходе переговоров я сумел привести аргументы, чтобы меня отпустили, и вот я здесь», — сказал игрок в эфире клубного канала.
После семи сыгранных туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА с 14 очками занимает третье место. В следующем матче армейцы в гостях встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится в воскресенье, 4 сентября, и начнётся в 15:00 мск.
Помимо Роши, в летнее трансферное окно в ЦСКА перешли полузащитники Виктор Мендес, Саша Зделар и Милан Гайич, а также был арендован защитник Мойзес.
- 1 сентября 2022
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