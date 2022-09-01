Источник: Роналду близок к переходу в «Фенербахче»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Фенербахче». Как сообщает издание Ajansspor на своей странице в социальных сетях, обе стороны пришли к соглашению.



По сведениям инсайдеров, «Фенербахче» мобилизовал все свои связи, чтобы заключить эту «сделку века» и пригласить звёздного португальца в свою команду. Напомним, ранее появлялась информация, что Роналду близок к переходу в итальянский «Наполи». Кроме того, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг публично заявил, что Криштиану останется в команде как минимум до зимы.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Роналду провёл четыре встречи, в которых не отметился результативными действиями. В двух последних матчах, с «Ливерпулем» и «Саутгемптоном», Криштиану оставался вне стартового состава команды. В обеих встречах «Манчестер Юнайтед» сумел одержать победы (2:1 и 1:0 соответственно).

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