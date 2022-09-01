Виллиан Роша рассказал, почему решил перейти в ЦСКА

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, почему принял решение перейти в московскую команду.

«Знаю, что чемпионат России боевой, здесь очень сложно играть, но это не помешает мне реализовать здесь весь свой потенциал. Да, конечно, присутствие здесь моих соотечественников повлияло на моё решение. Надеюсь, они помогут мне с адаптацией и вместе мы сможем добиться результата. Я не знаком с Вагнером Лавом, но он очень известный человек в Бразилии. Прекрасно знаю, что он прошёл великий путь и стал легендой здесь», — сказал игрок в эфире клубного канала.

После семи сыгранных туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА с 14 очками занимает третье место. В следующем матче армейцы в гостях встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится в воскресенье, 4 сентября, и начнётся в 15:00 мск.