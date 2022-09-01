Виллиан Роша рассказал о своих сильных сторонах

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своих мощных качествах игрока.
«Я смотрел последний матч ЦСКА, отметил для себя высокий уровень игроков. По стилю игры пока сказать сложно, мне хочется поскорее интегрироваться в команду и добиться поставленных целей вместе с ребятами. Да, я уже общался с главным тренером. Меня впечатлила его речь, он настоящий профессионал.
Я хорошо разыгрываю, люблю контролировать мяч, также я силён в игре головой. Конечно, я хорошо справляюсь с основной задачей качественно обороняться. Эти качества я хочу показать в ЦСКА», — сказал игрок в эфире клубного канала.
После семи сыгранных туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА с 14 очками занимает третье место. В следующем матче армейцы в гостях встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится в воскресенье, 4 сентября, и начнётся в 15:00 мск.
- 1 сентября 2022
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