«Чемпионат» и «Зенит» запустили совместный розыгрыш

«Чемпионат» и санкт-петербургский «Зенит» накануне воскресного матча сине-бело-голубых с московским «Спартаком» запустили совместный розыгрыш.

Любители футбола могут выиграть стильную толстовку и мяч с автографами футболистов «Зенита». Для участия в розыгрыше нужно подписаться на каналы «Чемпионата» и «Зенита» в «Телеграме», а также нажать кнопку «Участвовать» под постом в канале «Чемпионата».

7 сентября конкурсный бот подведёт итоги и выберет двух победителей!

Напомним, матч «Зенита» и «Спартака» в 8-м туре РПЛ состоится в воскресенье, 4 сентября, на «Открытие Банк Арене» в Москве. Начало матча — в 20:00 мск. На данный момент сине-бело-голубые с 17 очками возглавляют таблицу турнира, красно-белые — вторые (16 очков).