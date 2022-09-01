«Чемпионат» и «Зенит» запустили совместный розыгрыш
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«Чемпионат» и санкт-петербургский «Зенит» накануне воскресного матча сине-бело-голубых с московским «Спартаком» запустили совместный розыгрыш.
Любители футбола могут выиграть стильную толстовку и мяч с автографами футболистов «Зенита». Для участия в розыгрыше нужно подписаться на каналы «Чемпионата» и «Зенита» в «Телеграме», а также нажать кнопку «Участвовать» под постом в канале «Чемпионата».
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Напомним, матч «Зенита» и «Спартака» в 8-м туре РПЛ состоится в воскресенье, 4 сентября, на «Открытие Банк Арене» в Москве. Начало матча — в 20:00 мск. На данный момент сине-бело-голубые с 17 очками возглавляют таблицу турнира, красно-белые — вторые (16 очков).
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