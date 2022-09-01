«Аталанта» обыграла «Торино», «Болонья» и «Салернитана» поделили очки

Сегодня, 1 сентября, состоялись два матча 4-го тура итальянской Серии А — «Аталанта» — «Торино» и «Болонья» — «Салернитана».



Матч подопечных Джанпьеро Гасперини и Ивана Юрича состоялся в Бергамо и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев. Победу бергамаскам принёс нидерландский полузащитник «Аталанты» Тён Компмейнерс, оформивший хет-трик (два гола — с пенальти). Мяч за «Торино» забил Никола Влашич, это его дебютный гол за команду. Алексей Миранчук не был заявлен на матч, он продолжает восстановление после полученного в матче 1-го тура с «Монцей» повреждения.

Красно-синие принимали новичков Серии А в Болонье. Матч закончился вничью — 1:1. За «Болонью» с пенальти отличился австрийский нападающий Марко Арнаутович (52-я минута), за «Салернитану» — сенегальский форвард Булайе Диа (88-я минута).