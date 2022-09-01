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«Аталанта» обыграла «Торино», «Болонья» и «Салернитана» поделили очки

«Аталанта» обыграла «Торино», «Болонья» и «Салернитана» поделили очки
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Сегодня, 1 сентября, состоялись два матча 4-го тура итальянской Серии А — «Аталанта» — «Торино» и «Болонья» — «Салернитана».

Матч подопечных Джанпьеро Гасперини и Ивана Юрича состоялся в Бергамо и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев. Победу бергамаскам принёс нидерландский полузащитник «Аталанты» Тён Компмейнерс, оформивший хет-трик (два гола — с пенальти). Мяч за «Торино» забил Никола Влашич, это его дебютный гол за команду. Алексей Миранчук не был заявлен на матч, он продолжает восстановление после полученного в матче 1-го тура с «Монцей» повреждения.

Италия - Серия А. 4-й тур
01 сентября 2022, четверг. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 1
Торино
Турин
1:0 Копмейнерс – 45+4' (пен)   2:0 Копмейнерс – 47'   2:1 Влашич – 77'   3:1 Копмейнерс – 84' (пен)

Красно-синие принимали новичков Серии А в Болонье. Матч закончился вничью — 1:1. За «Болонью» с пенальти отличился австрийский нападающий Марко Арнаутович (52-я минута), за «Салернитану» — сенегальский форвард Булайе Диа (88-я минута).

Италия - Серия А. 4-й тур
01 сентября 2022, четверг. 21:45 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 1
Салернитана
Салерно
1:0 Арнаутович – 52' (пен)   1:1 Диа – 88'
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