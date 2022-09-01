Мартин Брейтуэйт перешёл в «Эспаньол». В пятницу он будет заявлен за новый клуб

Бывший нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт стал игроком другого каталонского клуба — «Эспаньола». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Датчанин подписал контракт с клубом до 30 июня 2025 года. Нападающий, который сегодня утром прошёл медицинское обследование, в эту пятницу будет заявлен за состав основной команды.

Ранее сегодня «Барселона» объявила о расторжении контракта с Брейтуэйтом. 31-летний футболист выступал за сине-гранатовых с февраля 2020 года, перейдя в стан каталонцев из «Леганеса». Всего за «Барсу» нападающий провёл 58 матчей, забил 10 мячей и отдал пять голевых передач. Ранее в своей карьере Брейтуэйт выступал за французские «Тулузу» и «Бордо», датский «Эсбьерг» и английский «Мидлсбро».



В прошлом сезоне «Эспаньол» занял 14-е место в Ла Лиге. В нынешнем сезоне команда набрала одно очко в трёх играх. В следующем матче каталонцы встретятся с «Атлетиком» (Бильбао).