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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и оформил третью победу подряд

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и оформил третью победу подряд
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Сегодня, 1 сентября, на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» в родных стенах принимал «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток главного арбитра встречи Крэйга Поусона прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гости достаточно активно начали игру. Благодаря этому на 23-й минуте вингер «красных дьяволов» Джейдон Санчо вывел свою команду вперёд после передачи нападающего Маркуса Рашфорда. На 59-й и 68-й минутах в составе манкунианцев на поле вышли Каземиро и Криштиану Роналду соответственно, которые помогли команде удержать итоговый результат матча – 1:0.

Для «Манчестер Юнайтед» победа над «Лестером» становится третьей кряду. Ранее подопечные Эрика тен Хага смогли обыграть «Ливерпуль» (2:1) и «Саутгемптон» (1:0). В этих встречах, как в сегодняшней игре с «Лестером», звёздный нападающий Криштиану Роналду начинал встречу на скамейке запасных. «Лисы» же терпят уже четвёртое поражение подряд.

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
01 сентября 2022, четверг. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Санчо – 23'
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