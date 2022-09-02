Санчо, забивший победный гол «Лестеру»: результаты на старте нас разбудили
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо прокомментировал победу в матче 5-го тура английской Премьер-лиги над «Лестером». Англичанин забил единственный и победный гол на 23-й минуте. Маркус Рашфорд выполнил тонкий пас в штрафную, Санчо зацепился за линию офсайда, продвинулся вперёд, обыграл вратаря и отправил мяч в ворота.
«Команда отлично сыграла в ситуации с забитым голом, все приложили свои усилия. Я пропустил предсезонную подготовку в прошлом году, сейчас познакомился со своими партнёрами лучше. Рад, что смог принести победу. Мы хотели начать сезон с двух побед, но результаты нас разбудили», – цитирует Санчо BBC.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и оформил третью победу подряд.
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