Игрок молодёжной сборной Англии перешёл из «Манчестер Сити» в «Саутгемптон»

19-летний полузащитник молодёжной сборной Англии Самуэль Эдози перешёл из «Манчестер Сити» в «Саутгемптон», сообщает официальный сайт «святых».

Контракт с новой командой хавбек подписал на пять лет. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 800 тыс.

Единственный матч за основную команду «горожан» Эдози провёл прошлым летом в Суперкубке Англии, тогда «Манчестер Сити» со счётом 0:1 уступил «Лестеру». За молодёжные команды манкунианцев Эдози выступал с лета 2019 года, до этого он находился в системе «Миллуолла».

После пяти сыгранных туров английской Премьер-лиги «Саутгемптон» с семью очками занимает девятое место. В следующем матче команда встретится с «Вулверхэмптоном» (18-е место, три очка).