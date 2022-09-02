В Турции обстреляли здание федерации футбола во время собрания руководителей организации

На здание Турецкой федерации футбола в Риве было совершено вооружённое нападение, сообщает Fotomac.

По данным источника, нападение произошло во время заседания совета директоров. По зданию был открыт огонь. В результате обстрела части здания, где проходило собрание и где находится президентский этаж, пострадавших нет. Сообщается, что в здание попало пять пуль. Уточняется, что нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле.

Также сообщается, что одна из пуль пролетела рядом с головой бывшего полузащитника национальной команды Турции Хамита Алтынтопа.

Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил, что начато масштабное расследование по данному инциденту. Сейчас правоохранители изучают видео с камер наблюдения.