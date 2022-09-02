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«Селтик» объявил о переходе Абильгора из «Рубина»

«Селтик» объявил о переходе Абильгора из «Рубина»
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«Селтик» объявил о переходе датского полузащитника Оливера Абильгора из казанского «Рубина».

«Футбольный клуб «Селтик» рад объявить о подписании контракта с датским полузащитником Оливером Абильдгором на сезон, при условии получения международного разрешения. Оливер — наш девятый игрок за летнее трансферное окно», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, 26-летний Абильгор ранее приостановил выступления за «Рубин». Он перешёл в казанский клуб из датского «Ольборга» летом 2020 года. Всего в составе «Рубина» Абильгор провёл 62 матча, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передачам.

Ранее из «Рубина» в «Селтик» перешёл черногорский нападающий Сеад Хакшабанович.

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