Санчо: «Манчестер Юнайтед» должен сохранять победный импульс и продолжать набирать очки

Автор победного гола «Манчестер Юнайтед» в матче с «Лестером» (1:0) Джейдон Санчо поделился впечатлениями от непростой игры и рассказал о собственных задачах в контексте реализации моментов.



«Мы придерживались нашего плана на игру, если говорить об оборонительном аспекте, ведь мы знали, что во втором тайме «Лестер» предпримет все усилия для того, чтобы отыграться. Как вы заметили, у них было несколько моментов ближе к концу матча. Нам было нелегко, но команда справилась. Рады, что набрали три очка.



Я должен стараться улучшать свою игру и отличаться каждый раз, когда у меня появляется такая возможность. Ставлю перед собой цель забить как можно больше. Рассчитываю продолжить начатое уже в следующей игре. В ближайшем туре нас ждёт встреча с «Арсеналом». Мы просто должны сохранять победный импульс и продолжать зарабатывать по три очка», – приводит слова Санчо официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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