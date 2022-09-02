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«Челси» потратил рекордную сумму на трансферы этим летом

«Челси» потратил рекордную сумму на трансферы этим летом
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Лондонский «Челси» лидирует по общей сумме, потраченной этим летом на новых игроков среди команд чемпионата Англии, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «Челси» этим летом потратил € 322 млн. Это рекордные траты команды за одно трансферное окно за всю историю.

Ранее «Челси» объявил о переходе из «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга. Нападающий подписал с лондонским клубом двухлетний контракт перед закрытием трансферного окна и стал шестым новичком команды в летнее межсезонье.

После пяти туров чемпионата Англии «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 7 очков.

В следующем туре АПЛ команда встретится с «Вест Хэмом». Матч состоится 3 сентября в Лондоне, начало – 17:00 мск.

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