«Челси» потратил рекордную сумму на трансферы этим летом

Лондонский «Челси» лидирует по общей сумме, потраченной этим летом на новых игроков среди команд чемпионата Англии, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «Челси» этим летом потратил € 322 млн. Это рекордные траты команды за одно трансферное окно за всю историю.

Ранее «Челси» объявил о переходе из «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга. Нападающий подписал с лондонским клубом двухлетний контракт перед закрытием трансферного окна и стал шестым новичком команды в летнее межсезонье.

После пяти туров чемпионата Англии «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 7 очков.

В следующем туре АПЛ команда встретится с «Вест Хэмом». Матч состоится 3 сентября в Лондоне, начало – 17:00 мск.