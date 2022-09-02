«Челси» арендовал с правом выкупа полузащитника «Ювентуса»

Лондонский «Челси» на официальном сайте объявил о переходе Дениса Закарии. Полузащитник «Ювентуса» до конца сезона-2022/23 будет выступать за «синих» на правах аренды, после чего клуб сможет воспользоваться опцией выкупа футболиста.



«Я хочу передать привет всем болельщикам «Челси»! Уже не могу дождаться момента, когда скоро увижу вас на «Стэмфорд Бридж». Очень счастлив и горд благодаря тому, что теперь буду играть за «синих», – приводит слова Закарии пресс-служба «Челси».



Закария стал седьмым новичком «Челси» в летнее межсезонье. Ранее клуб подписал Калиду Кулибали, Рахима Стерлинга, Карни Чуквуэмеку, Марка Кукурелью, Уэсли Фофана и Пьера-Эмерика Обамеянга. Денис является футболистом сборной Швейцарии. В «Ювентус» он перешёл в январе 2022 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Всего за туринцев Закария успел провести 15 матчей и отметился одним голом.