Главный тренер «Торино» доволен игрой с «Аталантой», несмотря на поражение

Наставник «Торино» Иван Юрич положительно оценил выступление своей команды в матче с «Аталантой», несмотря на первое поражение в сезоне. Туринцы уступили со счётом 1:3.



«Мы потерпели поражение из-за двух необязательных пенальти и дальнего удара, но против такой «Аталанты» игра, на мой взгляд, была превосходной. «Торино» провёл матч отлично, этим я доволен. Отрезками мы играли очень хорошо, за что могу похвалить своих футболистов. И очень жаль, что при этом мы не набрали и одного очка.



Нам нужно добавить в мелочах. Нельзя допускать, чтобы в твои ворота назначали пенальти на последних секундах первого тайма. У «Аталанты» более опытная команда, они были осторожнее и внимательнее, за счёт чего и победили», – приводит слова Юрича La Gazetta dello Sport.



«Торино» пропустил на четвёртой компенсированной к первому тайму минуте – Копмейнерс реализовал пенальти. В дебюте второй половины встречи он оформил дубль. Затем экс-хавбек московского ЦСКА Никола Влашич сократил разрыв в счёте, но на 84-й минуте в ворота туринцев был назначен ещё один 11-метровый, который вновь реализовал Копмейнерс. Алексей Миранчук не играл – он продолжает восстанавливаться после травмы.

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