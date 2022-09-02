Главный тренер «Торино» доволен игрой с «Аталантой», несмотря на поражение

Наставник «Торино» Иван Юрич положительно оценил выступление своей команды в матче с «Аталантой», несмотря на первое поражение в сезоне. Туринцы уступили со счётом 1:3.
«Мы потерпели поражение из-за двух необязательных пенальти и дальнего удара, но против такой «Аталанты» игра, на мой взгляд, была превосходной. «Торино» провёл матч отлично, этим я доволен. Отрезками мы играли очень хорошо, за что могу похвалить своих футболистов. И очень жаль, что при этом мы не набрали и одного очка.
Нам нужно добавить в мелочах. Нельзя допускать, чтобы в твои ворота назначали пенальти на последних секундах первого тайма. У «Аталанты» более опытная команда, они были осторожнее и внимательнее, за счёт чего и победили», – приводит слова Юрича La Gazetta dello Sport.
«Торино» пропустил на четвёртой компенсированной к первому тайму минуте – Копмейнерс реализовал пенальти. В дебюте второй половины встречи он оформил дубль. Затем экс-хавбек московского ЦСКА Никола Влашич сократил разрыв в счёте, но на 84-й минуте в ворота туринцев был назначен ещё один 11-метровый, который вновь реализовал Копмейнерс. Алексей Миранчук не играл – он продолжает восстанавливаться после травмы.
- 2 сентября 2022
-
04:55
-
04:54
-
04:38
-
04:25
-
04:21
-
04:05
-
03:42
-
03:33
-
03:17
-
03:13
-
03:07
-
02:36
-
02:31
-
02:10
-
01:52
-
01:37
-
01:20
-
00:59
-
00:50
-
00:43
-
00:39
-
00:33
-
00:31
-
00:22
-
00:17
-
00:09
- 1 сентября 2022
-
23:53
-
23:52
-
23:45
-
23:40
-
23:33
-
23:30
-
23:15
-
23:05
-
22:57