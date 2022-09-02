Иличич не знает о своём будущем после расторжения контракта с «Аталантой»

Атакующий полузащитник Йосип Иличич попрощался с болельщиками «Аталанты» перед домашним матчем 4-го тура Серии А. Игроки при выходе бывшего партнёра по команде из подтрибунного помещения устроили для него нечто вроде чемпионского коридора.



«Я благодарю всех! Эмоционально непросто быть здесь сегодня, но болельщики заслужили моё присутствие. Со мной останутся только самые яркие воспоминания. Еврокубковые вечера были нашими самыми памятными матчами. С ними мало что может сравниться, даже финал Кубка Италии, который мы не выиграли.



Мы, игроки, живём ради таких вещей. Немногие профессиональные футболисты ощутили такую привязанность болельщиков. О таком вечере я не мог и мечтать. Но я пока не ухожу! Обязательно продолжу играть в футбол. Куда денется Иличич? Пока не знаю. Но я точно знаю, что хочу продолжать», – приводит слова Иличича DAZN.



34-летний Иличич выступал за «Аталанту» с 2017 года. В 173 матчах за команду полузащитник забил 60 мячей и отдал 44 голевых передач. Соглашение истекало в конце сезона-2022/23, но было расторгнуто уже сейчас по обоюдному согласию сторон.

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