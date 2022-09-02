Бразильский вингер из «Челси» перешёл в «Реал Вальядолид»

Бразильский вингер Роберт Кенеди покинул лондонский «Челси». Игрок перешёл в испанский «Реал Вальядолид» на полноценной основе, сообщает пресс-служба клуба.



Футболист подписал контракт с новым клубом сроком до 2027 года. До этого все карьеру он провёл за клуб из Лондона, но принял участие только в 30 официальных встречах команды. За это количество игр он сумел забить три гола и отдать четыре результативные передачи.



Всего он уходил в аренду шесть раз. В стан лондонцев он перешёл в 2015 году из «Флуминенсе». Впоследствии хавбек набирался опыта в «Уотфорде», дважды – в «Ньюкасл Юнайтед», в Испании – за «Хетафе» и «Гранаду», а также в он съездил поиграть в Бразилию за «Фламенго».

Кто покинет «Челси» летом 2022 года?