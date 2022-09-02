Виллиан Роша опубликовал пост, посвящённый переходу в ЦСКА

27-летний бразильский защитник Виллиан Роша, пополнивший состав ЦСКА из португальского «Портимоненсе», опубликовал в социальных сетях пост, который посвящён его переходу в московский клуб.



«Очень счастлив и мотивирован этим новым вызовом в моей карьере. Огромная гордость носить цвета этого великого клуба!» — гласит публикация Роши.



Напомним, ЦСКА объявил о подписании бразильца вчера, в четверг, 1 сентября. Согласно данным Transfermarkt переход Роши обошёлся в € 2 млн. С футболистом заключён контракт до 30 июня 2025 года с опцией продления ещё на сезон.



В ближайшем матче ЦСКА предстоит сыграть на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдёт в воскресенье, 4 сентября. Начало – 15:00 мск.

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